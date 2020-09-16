سرايا القدس: المقاومة أطلقت رشقات صاروخية تجاه غلاف غزة في إطار معادلة القصف بالقصف

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فجر الأربعاء، أن فصائل المقاومة الفلسطينية أطلقت رشقات صاروخية تجاه بلدات غلاف قطاع غزة.





وقالت السرايا، في تصريح مقتضب عبر موقعها الإلكتروني: "في رد من المقاومة على قصف مواقعها وفي إطار معادلة القصف بالقصف، أطلقت المقاومة رشقات صاروخية تجاه مواقع ومغتصبات العدو في ما يسمى بغلاف غزة".







يذكر، أن طائرات الاحتلال استهدفت عدة مواقع تابعة لفصائل المقاومة في قطاع غزة، وردت المقاومة بإطلاق وابل من الصواريخ على بلدات غلاف غزة.





