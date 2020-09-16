شاهد: الاحتلال يستهدف عدة مواقع بالقطاع والمقاومة ترد بقصف غلاف غزة









كما استهدفت الطائرات، موقع "التل" التابع للمقاومة غربي مدينة دير البلح.











من جانبها، ردت المقاومة الفلسطينية، بقصف بلدات غلاف القطاع، بعدة رشقات، فيما قالت إذاعة الأقصى المحلية: إن المقاومة قصفت بلدات الغلاف بثلاثة صواريخ.







كما أطلقت المضادات الأرضية التابعة للمقاومة، النيران تجاه طائرات الاحتلال في شمال القطاع.







ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلي، أن صفارات الإنذار دوت في بلدات (سديروت) و(مفلاسيم).











رام الله - دنيا الوطنقصفت طائرات الاحتلال، فجر الأربعاء، بعدة صواريخ موقعاً يتبع للمقاومة شمال قطاع غزة.وقالت مصادر محلية: إن طائرات الاحتلال قصفت الموقع بعدة صواريخ، دون أي يبلغ عن وقوع إصابات.وفي السياق، قال موقع (حدشوت بتاخون سدي) الإسرائيلي، إن طائرات الجيش تهاجم أهدافاً في قطاع غزة رداً على إطلاق الصواريخ.يتبع ،،