مركز حقوقي يكشف تفاصيل اعتقال الاحتلال لمريض بالسرطان أثناء سفره لتلقي العلاج





ووفق "الميزان"، فإنه وبعد استدعائه لمقابلة المخابرات الإسرائيلية، بقيت والدته تنتظره ليواصلا طريقهما إلى المستشفى، ولكنها فوجئت عند حوالي الساعة 7:00 من مساء اليوم نفسه بطلب قوات الاحتلال منها العودة إلى غزة لأن ابنها المريض جرى اعتقاله. ووسط حالة من القلق والخوف عادت السيدة صوالي لتخضع للحجر الصحي الإلزامي، فيما لا يزال محمد معتقل دون معرفة سبب اعتقاله ودون مراعاة حالته الصحية.



مركز الميزان لحقوق الإنسان يعبر عن استنكاره الشديد للاعتقالات التعسفية التي تنفذها قوات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين لا سيما المرضى ومرافقيهم، ممن يسعون للمرور من خلال حاجز بيت حانون للوصول إلى المستشفيات الفلسطينية في الضفة والقدس أو إلى مستشفيات الداخل، وما تنطوي عليه هذه الاعتقالات من تعريض حياتهم لخطر الموت. كما تواصل سلطات الاحتلال سياسة المنع والمماطلة في الرد على طلبات المرضى للمرور إلى المستشفيات.



ويحذر مركز الميزان من استمرار هذه الممارسات التي تشكل تهديداً جدياً لحياة المرضى الفلسطينيين من سكان قطاع غزة بسبب حرمانهم من الوصول إلى الرعاية الطبية الملائمة.



وعليه فإن مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي والضغط على دولة الاحتلال وإلزامها باحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة وضمان حرية حركة وتنقل الأفراد والبضائع، وتنفيذ التزاماتها الدولية المتعلقة بالتحقيق وبالمحاسبة على انتهاكات القانون الدولي، خاصة المتعلقة بالاعتقال التعسفي والابتزاز والتعذيب وسوء المعاملة.



رام الله - دنيا الوطناعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة عند حاجز بيت حانون (إيرز) مساء الاثنين الماضي، المواطن محمد تيسير سليم صوالي (36 عاماً)، من سكان منطقة قيزان النجار في محافظة خانيونس، أثناء توجهه إلى مستشفى المطلع في القدس، للعلاج من مرض السرطان.وأفادت عائلة صوالي، وفق بيان لمركز الميزان لحقوق الإنسان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه يعاني من سرطان القولون منذ حوالي ستة أشهر، وحصل على تحويلة طبية لتلقي العلاج في مستشفى المطلع. وبعد أن حصل على تصريح مرور من قبل قوات الاحتلال، توجه عند حوالي الساعة 1:00 من مساء يوم أمس الاثنين إلى معبر بيت حانون/إيرز، برفقة والدته أسمهان محمد طالب صوالي.