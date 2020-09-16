سلفيت: إصابة رئيس مجلس إحدى القرى بفيروس (كورونا) وقرارات بشأن عدة مدارس





وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): أن الإصابة، لرئيس مجلس قروي "فرخة"، طلال الشريف، حيث أخذ العدوى من عمله، وتم حجره وحجر المخالطين، له لعمل الفحوصات اللازمة.



وقال كميل: على كل من خالطه خلال الأسبوع الأخير الالتزام بالحجر المنزلي والاتصال مع الطب الوقائي.



في السياق، أصدر محافظ سلفيت، عدة قرارات بشأن عدة مدارس في المحافظة، وذلك بعد التشاور مع جهات الاختصاص في المحافظة وحرصاً على سلامة طلابنا.





وقال إنه سيتم إغلاق مدارس "زيتا جماعين"، وتمديد إغلاق مدرسة "ذ. سلفيت" الثانوية وإغلاق مدارس قراوة بني حسان لتحديد الخريطه الوبائية.



كما قرر محافظ سلفيت، ضمن قراراته، تمديد إغلاق مدرسة بنات "مرده" الثانوية.





رام الله - دنيا الوطنأفاد محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، بتسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة.