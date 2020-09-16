محافظ سلفيت: أي محل تجاري يستقبل مستوطنين سيتم إغلاقه وسيحال من يتعامل معهم للقضاء



وقال كميل في تصريح نشرته صفحة المحافظة، على (فيسبوك): إن إحدى العقوبات، الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن ألفي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو إحدى هاتين العقوبتين.





وأكد بأن كل من نقل أي من منتجات المستوطنات، أو شارك أو ساهم في نقلها، تسحب رخصة السائق وترخيص المركبة من الجهات المختصة، لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

وشدد على أنه سيتم إحالة من يتعامل معهم للقضاء، "ومن أحب الاطلاع على العقوبة بامكانه الاطلاع على قانون 4 لعام 2010.