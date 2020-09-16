إعلان "الاتفاق الإبراهيمي": نقر بأهمية استتباب الأمن وتكريس السلام اعتمادا على التفاهم المتبادل والتعايش





ويقر إعلان الاتفاق بأهمية استباب الأمن وتكريس السلام، اعتمادا على التفاهم المتبادل والتعايش، كما يشجع مساعي تعزيز الحوار بين الأديان قصد ترسيخ ثقافة السلام بين الديانات الإبراهيمية الثلاثة والبشرية جمعاء.



كما يشجع إعلان الاتفاق، مساعي تعزيز الحوار قصد ترسيخ ثقافة السلام بين الديانات الإبراهيمية الثلاثة والبشرية جمعاء، والسعي لاجتثاث الفكر المتطرف والنزاعات من اجل منح كل الأطفال مستقبلا أفضل.



ووفق الإعلان فإن التحديات المطروحة على الشرق الأوسط لن تجد حلها إلا بالتعاون وليس الحرب.

رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة (سكاي نيوز) عربية، عن إعلان "الاتفاق الإبراهيمي"، الذي تم التوقيع عليه يوم الثلاثاء، بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وإسرائيل في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.