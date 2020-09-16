قلقيلية: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت محافظة قلقيلية مساء الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
وقالت المحافظة في تصريح نشرته صفحة المحافظة، عبر (فيسبوك): إن المربي الفاضل زياد عبد الرحمن عرباس (63 عاماً)، توفي في المستشفى العسكري/نابلس، وهو من سكان قلقيلية ويعاني من ارتفاع ضغط الدم.
وبذلك يرتفع عدد الوفيات جراء فيروس (كورونا) في المحافظة، إلى 14 حالة وفاة.
أعلنت محافظة قلقيلية مساء الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).
وقالت المحافظة في تصريح نشرته صفحة المحافظة، عبر (فيسبوك): إن المربي الفاضل زياد عبد الرحمن عرباس (63 عاماً)، توفي في المستشفى العسكري/نابلس، وهو من سكان قلقيلية ويعاني من ارتفاع ضغط الدم.
وبذلك يرتفع عدد الوفيات جراء فيروس (كورونا) في المحافظة، إلى 14 حالة وفاة.
التعليقات