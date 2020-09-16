قلقيلية: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة



وقالت المحافظة في تصريح نشرته صفحة المحافظة، عبر (فيسبوك): إن المربي الفاضل زياد عبد الرحمن عرباس (63 عاماً)، توفي في المستشفى العسكري/نابلس، وهو من سكان قلقيلية ويعاني من ارتفاع ضغط الدم.



وبذلك يرتفع عدد الوفيات جراء فيروس (كورونا) في المحافظة، إلى 14 حالة وفاة.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت محافظة قلقيلية مساء الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).