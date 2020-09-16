بيت لحم: إغلاق ثلاث مدارس بسبب تفشي وباء (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، مساء أمس الثلاثاء، إغلاق ثلاث مدارس، بسبب تفشي وباء (كورونا).



وأفادت المديرية، بأنه تقرر إغلاق مدارس: ذكور يافا الأساسية في بلدة العُبيدية شرقا لمدة 48 ساعة بعد إصابة معلمة، ومدرسة الفرير الثانوية في مدينة بيت لحم حتى مساء يوم الجمعة المقبل بسبب إصابة معلمة، ومدرسة ذكور الزير الثانوية شرقا لمدة 48 ساعة، بعد إصابة معلمين اثنين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأشارت المديرية إلى أن هذا القرار يأتي لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي لحصر دائرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات، من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية والحد من انتشار الفيروس.