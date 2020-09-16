أبو جيش يوقع اتفاقية توريد خدمات فنية واستشارية بهدف تحصيل حقوق عمالنا بأراضي 48





رام الله - دنيا الوطنوقع وزير العمل نصري أبو جيش ، اليوم الثلاثاء، اتفاقية توريد خدمات فنية واستشارية مع مركز عدي للأعمال – شركة متخصصة ومسجلة داخل أراضي عام 1948 يمثلها وائل كريم، بهدف تحصيل حقوق عمالنا داخل أراضي عام 48.وتتضمن الاتفاقية العمل على صيانة هذه الحقوق وضمان تحصيلها لأصحابها الحقيقيين من العمال الفلسطينيين العاملين داخل أراضي عام 48، والعمل على تحويلها لهم من خلال حسابات شخصية بأسمائهم، ومنع التلاعب بها أو سرقتها من أي جهة.وأكد أبو جيش أن الوزارة ستستمر في القيام بدورها الوطني والوظيفي بالدفاع عن عمالنا، والعمل مع كل الجهات الدولية والمحلية في سبيل توفير حياة كريمة ولائقة لهم ولأسرهم، مضيفا أنه لضمان تحقيق ذلك فقد صادقت الحكومة في جلسة مجلس الوزراء (74) على تخصيص موازنة لتقديم خدمات فنية وقانونية خاصة بحقوق العمال الذين يعملون لدى الجانب الآخر، ومتابعة تحصيل مستحقاتهم إلى أن يتم تحويلها مباشرة إلى حساباتهم الخاصة.جدير بالذكر، أن وزارة العمل وقعت سابقا اتفاقية من أجل تحصيل حقوق العمال الفلسطينيين داخل أراضي الـ48 جراء انقطاعهم القسري عن العمل بسبب أزمة جائحة (كورونا)، مع ضمان مساواتهم في الحقوق مع العمال الإسرائليين الذين تم تعويضهم عن فترة تعطلهم عن العمل خلال هذه الجائحة.