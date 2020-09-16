شاهد: أبو نعيم يتفقد التزام المواطنين بإجراءات حظر التجول في محافظة غزة
رام الله - دنيا الوطن
تفقد توفيق أبو نعيم، وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، التزام المواطنين بإجراءات حظر التجوال في محافظة غزة.
تفقد توفيق أبو نعيم، وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، التزام المواطنين بإجراءات حظر التجوال في محافظة غزة.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها أبو نعيم مساء أمس الثلاثاء، في مدينة غزة، بمرافقة مساعده اللواء محمود أبو وطفة وقائد شرطة المحافظة.
وتفرض وزارة الداخلية حظر التجول في معظم محافظات قطاع غزة، منذ 25 من آب/أغسطس الماضي، بعد تفشي فيروس (كورونا) داخل المجتمع بالقطاع.
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