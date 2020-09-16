قوة إسرائيلية خاصة تختطف شابًا من مخيم جنين



وتواصل قوات الاحتلال ووحداتها المستعربة، اعتقالاتها اليومية للمواطنين في مناطق متفرقة بمدن وقرى الضفة الغربية.





رام الله - دنيا الوطناختطفت قوة إسرائيلية خاصة، الليلة، شابًا من مخيم جنين، شمال الضفة الغربية.وذكر منتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين، أن قوة خاصة إسرائيلية، داهمت محطة وقود في بلدة برقين غرب جنين واختطفت الشاب محمد مطاحن من مخيم جنين، بعد الاعتداء عليه بالضرب، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).