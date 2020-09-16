شؤون فلسطينية

استطلاع.. غالبية الفلسطينيين: نرفض التنسيق الأمني والتطبيع خيانة

رام الله - دنيا الوطن
أظهر استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية أن غالبية الفلسطينيين ترى في تطبيع الإمارات للعلاقات مع إسرائيل خيانة وخذلان للقضية الفلسطينية وخدمة لمصالح الاحتلال.

التطبيع خيانة

وأشار الاستطلاع الذي أجري في الضفة الغربية وقطاع غزة، الى وجود غضب شعبي فلسطيني من الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي لتطبيع العلاقات بينهما، وترى فيه خدمة للمصالح الإسرائيلية، وخيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه ترى فيه فشلاً كبير للدبلوماسية الفلسطينية.

خطة الضم

وأشار المركز إلى أن ثلاثة أرباع الجمهور يعتقدون أن تأخير الإعلان عن خطة الضم ليس بسبب الاتفاق الإماراتي وإنما تأجيل مؤقت لبعض الوقت، معارضين في الوقت ذاته عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

وتظهر النتائج تراجعاً ملموساً في نسبة تأييد حل الدولتين مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر، كما تشير إلى بقاء الإجماع على معارضة خطة ترامب المعروفة بصفقة القرن وإلى رفض شعبي لعودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية.

ويرى 61% أنهم لا يتوقعون عودة الحكم العسكري والإدارة المدنية الإسرائيلية لإدارة شؤون السكان الفلسطينيين بعد قرار قطع العلاقات ودعوة الرئيس عباس لإسرائيل بتحمل مسؤولياتها كقوة احتلال.

ولو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم فإن اسماعيل هنية، سيحصل على 52%.

وتعارض نسبة من 80% قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال نشطاء يخططون للتظاهر أو يتظاهرون ضد الفساد.

كذلك، فإن نسبة من 56% تعتقد أن الوحدة ستعود.

أخبار ذات صلة

أبو جيش يوقع اتفاقية توريد خدمات فنية واستشارية بهدف تحصيل حقوق عمالنا بأراضي 48

أبو جيش يوقع اتفاقية توريد خدمات فنية واستشارية بهدف تحصيل حقوق عمالنا بأراضي 48

شاهد: أبو نعيم يتفقد التزام المواطنين بإجراءات حظر التجوال في محافظة غزة

شاهد: أبو نعيم يتفقد التزام المواطنين بإجراءات حظر التجوال في محافظة غزة

قوة إسرائيلية خاصة تختطف شابًا من مخيم جنين

قوة إسرائيلية خاصة تختطف شابًا من مخيم جنين

جماهير غفيرة في رام الله تتظاهر رفضاً للتطبيع مع الاحتلال

جماهير غفيرة في رام الله تتظاهر رفضاً للتطبيع مع الاحتلال

&#34;النيابة العامة&#34; بغزة: فتح تحقيق بـ 412 قضية على مستوى محافظات القطاع

"النيابة العامة" بغزة: فتح تحقيق بـ 412 قضية على مستوى محافظات القطاع

السعودية: ندعم الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفق مبادرة السلام العربية

السعودية: ندعم الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفق مبادرة السلام العربية

الشرطة تضبط حوالي 3.5 كغم من مادة يشتبه أنها &#34;ماريجوانا مخدرة&#34; بمدينة دورا

الشرطة تضبط حوالي 3.5 كغم من مادة يشتبه أنها "ماريجوانا مخدرة" بمدينة دورا

رام الله: الشرطة تقبض على تاجر مخدرات مطلوب منذ سنتين

رام الله: الشرطة تقبض على تاجر مخدرات مطلوب منذ سنتين

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

قوة إسرائيلية خاصة تختطف شابًا من مخيم جنين

قوة إسرائيلية خاصة تختطف شابًا من مخيم جنين

جماهير غفيرة في رام الله تتظاهر رفضاً للتطبيع مع الاحتلال

جماهير غفيرة في رام الله تتظاهر رفضاً للتطبيع مع الاحتلال

&#34;النيابة العامة&#34; بغزة: فتح تحقيق بـ 412 قضية على مستوى محافظات القطاع

"النيابة العامة" بغزة: فتح تحقيق بـ 412 قضية على مستوى محافظات القطاع

الشرطة تضبط حوالي 3.5 كغم من مادة يشتبه أنها &#34;ماريجوانا مخدرة&#34; بمدينة دورا

الشرطة تضبط حوالي 3.5 كغم من مادة يشتبه أنها "ماريجوانا مخدرة" بمدينة دورا

رام الله: الشرطة تقبض على تاجر مخدرات مطلوب منذ سنتين

رام الله: الشرطة تقبض على تاجر مخدرات مطلوب منذ سنتين

&#34;الخارجية&#34;: ارتفاع الوفيات بفيروس (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية إلى 253

"الخارجية": ارتفاع الوفيات بفيروس (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية إلى 253

&#34;الديمقراطية&#34;: مهرجان واشنطن إعلان حرب على قضيتنا ومصالح المنطقة وشعوبها

"الديمقراطية": مهرجان واشنطن إعلان حرب على قضيتنا ومصالح المنطقة وشعوبها

خلال لقاء مع القنصل المصري.. البرديني يؤكد خطورة التطبيع العربي مع الاحتلال

خلال لقاء مع القنصل المصري.. البرديني يؤكد خطورة التطبيع العربي مع الاحتلال

منوعات

هجوم على مي العيدان بعد قيامها بالتنمر على سارة الكندري

هجوم على مي العيدان بعد قيامها بالتنمر على سارة الكندري

شاهد: قصة حب أحمد حلمي ومنى زكي بالتفاصيل الكاملة

شاهد: قصة حب أحمد حلمي ومنى زكي بالتفاصيل الكاملة

خطيبة أمير شاهين تتحدث لأول مرة عن حبهما وعلاقتها بشقيقته إلهام شاهين

خطيبة أمير شاهين تتحدث لأول مرة عن حبهما وعلاقتها بشقيقته إلهام شاهين

ريم البارودي تثير الجدل بتعليق عنصري على صورة احمد سعد بعد التجميل

ريم البارودي تثير الجدل بتعليق عنصري على صورة احمد سعد بعد التجميل

صدمة في قضية &#34;اغتصاب فيرمونت&#34;.. فيديو فاضح لابنة الفنانة نهى العمروسي

صدمة في قضية "اغتصاب فيرمونت".. فيديو فاضح لابنة الفنانة نهى العمروسي

شاهد: &#34;قمر&#34; تتعرض لهجوم شرس بعد عمليات التجميل.. وصورها &#34;بالمايوه&#34;

شاهد: "قمر" تتعرض لهجوم شرس بعد عمليات التجميل.. وصورها "بالمايوه"

ما حقيقة زواج أنغام للمرة الخامسة من الموسيقار هاني فرحات؟

ما حقيقة زواج أنغام للمرة الخامسة من الموسيقار هاني فرحات؟

صور: العائلة الملكية غير راضية عن صفقة هاري وميغان ماركل

صور: العائلة الملكية غير راضية عن صفقة هاري وميغان ماركل

شاهد: البساطة تبرز جمال أمينة جولشن الطبيعي

شاهد: البساطة تبرز جمال أمينة جولشن الطبيعي

شاهد: حفل زفاف ديانا كرزون ومعاذ العمري.. وهذه حقيقة استدعائه من الأمن

شاهد: حفل زفاف ديانا كرزون ومعاذ العمري.. وهذه حقيقة استدعائه من الأمن

عربي

قرقاش: الإمارات نجحت في وقف ضم 30% من أراضي الضفة الغربية

قرقاش: الإمارات نجحت في وقف ضم 30% من أراضي الضفة الغربية

عبد الله بن زايد: معاهدة السلام رسالة واضحة لتطوير التعاون بين أمريكا والإمارات

عبد الله بن زايد: معاهدة السلام رسالة واضحة لتطوير التعاون بين أمريكا والإمارات

اتحاد الشغل في تونس: نرفض التطبيع ونقف إلى جانب القضية الفلسطينية العادلة

اتحاد الشغل في تونس: نرفض التطبيع ونقف إلى جانب القضية الفلسطينية العادلة

الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع: سنتخذ خطوات لمقاومة قرار التطبيع مع إسرائيل

الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع: سنتخذ خطوات لمقاومة قرار التطبيع مع إسرائيل