جماهير غفيرة في رام الله تتظاهر رفضاً للتطبيع مع الاحتلال



كما جابت شوارع مدينتي رام الله والبيرة مسيرة جماهيرية حاشدة ردد المشاركون فيها هتافات نددت بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي في ظل مواصلته احتلال أرض فلسطين.



وشدد المشاركون في المسيرة الجماهيرية الحاشدة على دعم موقف القيادة، والوقوف خلف الرئيس محمود عباس في ثباته على الحقوق الفلسطينية، ورفض كل اتفاقيات الذل ورفض التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني.



وسبق المسيرة مهرجان مركزي في ميدان المنارة بمشاركة شعبية ورسمية ومؤسسات الأسرى، بعنوان الأسرى في زمن الوباء والتطبيع، تحدث فيه رئيس هيئة شؤون الأسرى اللواء قدري ابو بكر عن ويلات وعذابات الاسرى في سجون الاحتلال في ظل جائحة (كورونا) التي غزت مختلف السجون ومراكز التحقيق وإهمال إدارة السجون لظروف الصحة والسلامة بشكل متعمد وترك أجساد الاسرى مرتعا للأوبئة والامراض.



كما قال أبو بكر: "لطالما كان الأسرى عنوان التحدي والصمود الأسطوري في وجه كل المؤامرات والتحديات التي تعصف بقضيتنا العادلة من كل حدب وصوب، والآن هم عنوان مرحلة جديدة للثبات على مبادئ الدفاع عن الوطن بالإعمار والأجساد

والرقاب في ظل الانهيار والخذلان العربي المعيب المنبطح في أحضان الصهيانة والأمريكان".



من جانبه، دعا رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، أبناء شعبنا لمقاطعة بضائع الاحتلال، وتكثيف المقاومة الشعبية، والانتصار للأسرى وللقيادة الفلسطينية.



وأضاف أن شعبنا سيسقط كل مؤامرات التطبيع، كما أسقط مؤامرات أخرى، ونقول لترامب ولنتنياهو: إنهم لن يجدوا فلسطينياً واحداً يتنازل عن الحقوق الفلسطينية، وستفشل كل مشاريع التصفية.





من جانبه، قال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، أمين شومان: إن شعبنا سينتصر على الاحتلال، وسيتحرر الأسرى وستفشل كل المؤامرات ومن بينها ما جرى اليوم في البيت الأبيض.



وتابع: "نحن باسم الأسرى القابعين في سجون الاحتلال، نؤكد أن شعبنا سيواصل حفظ الأمانة، وحماية الحقوق الفلسطينية".



كما ألقت طفلة رسالة باسم أطفال فلسطين، أكدت فيها أن أطفال فلسطين، يرفضون التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي على حساب القضية الفلسطينية، وأن الرئيس عباس، لن يسمح لأحد بتصفية القضية الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطنتظاهرت جماهير غفيرة من مختلف الفصائل وأبناء شعبنا الفلسطيني، وسط ميدان المنارة بمدينة رام الله، تنديداً باتفاق التطبيع البحريني الإماراتي الإسرائيلي، الذي جرى توقيعه مساء اليوم في البيت الأبيض.