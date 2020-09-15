"النيابة العامة" بغزة: فتح تحقيق بـ 412 قضية على مستوى محافظات القطاع



وأضافت في تقريرها اليومي، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن من بين هذه القضايا، 100 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، و16 قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.





وتابعت النيابة العامة بغزة: أن من بين القضايا، 296 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.





وقامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، فيما عمدت النيابة العامة إلى توقيف 70 متهماً على مختلف القضايا المذكورة.



واستمرت الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

رام الله - دنيا الوطنقالت النيابة العامة بغزة: إنها قامت بفتح تحقيق في 412 قضية، على مستوى محافظات قطاع غزة.