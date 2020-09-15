السعودية: ندعم الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفق مبادرة السلام العربية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

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رام الله - دنيا الوطن

تطرق مجلس الوزراء السعودي، إلى أعمال الدورة الـ 154 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية من الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية في الوطن العربي.



ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) فقد أشار مجلس الوزراء السعودي، إلى ما أكدته المملكة من اهتمام وحرص على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وعدم قبولها بأي مساس يهدد استقرار المنطقة.



وأعلن المجلس وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني، من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.