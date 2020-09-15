شؤون فلسطينية

الشرطة تضبط حوالي 3.5 كغم من مادة يشتبه أنها "ماريجوانا مخدرة" بمدينة دورا

الشرطة تضبط حوالي 3.5 كغم من مادة يشتبه أنها "ماريجوانا مخدرة" بمدينة دورا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت الشرطة اليوم الثلاثاء، ما يقارب 3.5 كغم من مادة  يشتبه انها مادة الماريجوانا المخدرة، بمدينة دورا، جنوبي الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بأنه وبناءً على معلومات توافرت لشرطة مكافحة المخدرات تتعلق بحيازة أحد تجار المخدرات على كمية كبيرة من المواد المخدرة ومتوجه بها إلى مدينة دورا، على الفور قامت الشرطة بعمل حاجز تفتيش للمشتبه به للقبض عليه وضبط ما بحوزته من مخدرات.

وأضاف ارزيقات: بأنه ولدى اقتراب المركبة المشبوهة التي يستقلها المشتبه به لمكان الحاجز حاول عناصر الشرطة القبض عليه لكنه تمكن من الفرار تاركاً وراءه كمية من المواد المخدرة بداخل المركبة كانت عبارة عن كمية من مادة يشتبه انها الماريجوانا المخدرة بلغت من الوزن 3 كيلو و470 غرام و بناء على ذلك تم ضبط هذه المواد وتحريزها حسب الأصول.

وأكد ارزيقات مباشرة إجراءات البحث والتحري للقبض على المشتبه به وتقديمه للعدالة.

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