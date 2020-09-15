رام الله: الشرطة تقبض على تاجر مخدرات مطلوب منذ سنتين



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبعد ورود معلومات تفيد بتواجد أحد تجار المخدرات بمركبته في إحدى ضواحي مدينة رام الله، تمت متابعته ونصب كمين له.





وأضافت: بإيقاف مركبته وتفتيشها أصولاً تم العثور على مادة يشتبه أنها مادة الهيروين المخدر، بلغ وزنها 11.5 غرام بما يعادل 23 وجبة تعاطي، ووجبتين من مادة يشتبه انها الكريستال المخدرة، ومبلغ مالي 2000 شيكل، يشتبه انه حصل عليها من بيع المخدرات.



وقد تم التحرز على المضبوضات وتوقيف المشتبه به، تمهيداً لاحالته للنيابة العامة، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة، اليوم الثلاثاء، القبض على شخص يشتبه به بتجارة المواد المخدراة، ومطلوب منذ سنتين، وبحوزته كمية من مواد يشتبه أنها مخدرة كان بصدد بيعها في مدينة رام الله.