شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي: اتفاقات الخيانة والعار لعنة "ستطارد من وقعها مع كيان العدو"

الجهاد الإسلامي: اتفاقات الخيانة والعار لعنة "ستطارد من وقعها مع كيان العدو"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عقبت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، على توقيع الإمارات والبحرين على اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات في البيت الأبيض.

وقالت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن ما جرى التوقيع عليه ليس اتفاقًا للتطبيع ، إنما إعلان الانتقال من التطبيع إلى إقامة حلف يكرس واقع الهيمنة الأمنية والاقتصادية على المنطقة ويفتح الباب أمام توسع استعماري صهيوني جديد.

وشددت على أن هذا الاتفاق تهديد لهوية المنطقة وتهديد لمستقبلها ، وبالتالي فإن المسؤولية تقع على الجميع لمواجهة هذا الاتفاق الذي يحاولون من ورائه العبث بكل شيء وبدورنا الحضاري والرسالي.

وقالت حركة الجهاد: إن اتفاقات الخيانة والعار هذه ليست إلا لعنة ستطارد من وقعها مع كيان العدو، ولن تحقق أي استقرار، بل ستدفع بقوى المقاومة والشعوب العربية والإسلامية لمزيد من الفعل الجهادي لأنها اتفاقات ظالمة مع عدو محتل.

وأضافت: أن اتفاقيات الذل هذه ستعزز تمسكنا بحقنا الكامل في كل فلسطين وبكل ثوابتنا ومقدساتنا.

ودعت الحركة كل شعوب أمتنا العربية الإسلامية وقواها الحية إلى إعلان رفضها الكامل لهذا الحلف الشيطاني مع الكيان الغاصب للقدس وفلسطين، وفتح مرحلة جديدة من الحراك الثوري لاستعادة فلسطين من الاحتلال، وتحرير الشعوب من ربقة هذه الأنظمة الظالمة والعميلة.

وقالت الجهاد الإسلامي: لن نسمح لهذا الاتفاق بأن يمس بأي من حقوقنا وثوابتنا ، ولن يكون أبدا على حساب وجودنا الأبدي على هذه الأرض المباركة التي لن يكون للغرباء والطارئين مقاما على ترابها ولا في سمائها ولا هوائها ولا بحرها.

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