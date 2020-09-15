خلال لقاء مع القنصل المصري.. البرديني يؤكد خطورة التطبيع العربي مع الاحتلال





وكان في استقباله عدد من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية بالجبهة، وتأتي هذه الزيارة في إطار تعميق العلاقات المصرية الفلسطينية وتأكيداً لدور مصر الفعال والمؤثر في كافة القضايا العربية .



واستعرض الأمين العام خلال اللقاء اخر المستجدات السياسية المتسارعة على القضية الفلسطينية وخاصة الاتفاق الثلاثي الأمريكي الاسرائيلي الاماراتي، وما تبعه من هرولة عربية تحذو حذو الامارات في التطبيع مع الكيان على حساب القضية الفلسطينية وحقوقنا الوطنية الثابتة والمشروعة دولياً، فيما تلتها دولة البحرين وتسارعت للمباركة بهذا الاتفاق، وفشل مشروع القرار الفلسطيني بالجامعة العربية يرفض التطبيع مع الاحتلال إلا بعد استعادة شعبنا الفلسطيني كامل حقوقه وأرضه التي سلبت منه واقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.



وأكد البرديني خطورة التطبيع مع الاحتلال في ظل مرحلة خطيرة وحساسة من تاريخ شعبنا ونضاله الوطني، وفي ظل الهيمنة الأمريكية الاسرائيلية والسيطرة على مقدرات الأمة، والاستيلاء على أرضنا وسرقتها واقامة مشاريع استيطانية احتلالية تأتي في اطار مشاركة هذه الدول في انتهاك القانون الدولي وقرارات الاجماع العربي، ويمثل زحفاً نحو تنفيذ وتطبيق ما يسمى بـ (صفقة القرن) بعيداً عن رؤية ومطالب وحقوق شعبنا التي ناضل ودفع الالاف من الشهداء والجرحى والأسرى في سبيل الدفاع عن صمام الأمة وكرامتها وعزتها، ليقابل بهذه الجريمة الخيانية وهو في أشد وأحوج ما يكون الموقف العربي داعماً ومسانداً لقضيته ونضاله.



وأكد البرديني، ان تصريحات نتنياهو امس تؤكد أن حكومة الاحتلال ماضية بمخططاتها وسياستها الاستيطانية التوسعية في الاغوار والخليل ، والتهويد في القدس الشريف، وسياسية الضم العنصرية الكولونيالي الاحتلالي، لتحول الضفة الغربية الى كنتونات صغيرة طبقاً لمخططات صفقة القرن ونتائجها الكارثية التي تستهدف الوجود الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية وذلك من خلال الدعم اللامحدود من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي أوصلت عملية السلام إلى طريق مسدود.



من جهته قال مصطفى الشحات، قنصل جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين بأن مصر وشعبها سيبقيان حاميان للقضية الفلسطينية داعمين لها في كل مواقفها، مؤكداً أنها لن تتخلى عن الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي حتى قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.



وأكد الشحات، بأن مصر تدعم كافة الجهود الفلسطينية لرأب الصدع الفلسطيني من خلال انهاء الانقسام وتمتين الجبهة الداخلية الفلسطينية ليواصل العالم تضامنه ووقوفه الى جانب فلسطين حتي إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس .



رام الله - دنيا الوطناستقبل الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية، سليم البرديني، قنصل مصر لدى دولة فلسطين، مصطفى الشحات، بمكتبه بمدينة رام الله.