شؤون فلسطينية

الرئاسة الفلسطينية: ما جرى اليوم بالبيت الأبيض لن يُحقق السلام في المنطقة

الرئاسة الفلسطينية: ما جرى اليوم بالبيت الأبيض لن يُحقق السلام في المنطقة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
 قالت الرئاسة الفلسطينية: إن كل ما جرى في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، من توقيع اتفاقيات بين دولة الإمارات، ومملكة البحرين، وسلطة الاحتلال الإسرائيلي، لن يحقق السلام في المنطقة.

وأضافت في بيان، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): أن الاتفاقيات لن تحقق السلام، طالما لم تقر الولايات المتحدة الأمريكية وسلطة الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والمتواصلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، طبقاً للقرار 194.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية من جديد، أنها لم ولن تفوض أحداً بالحديث باسم الشعب الفلسطيني، ونيابة عن منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وأضافت: إن المشكلة الأساس، هي ليست بين الدول التي وقعت الاتفاقيات، وسلطة الاحتلال الإسرائيلي، ولكن مع الشعب الفلسطيني، الذي يرزح تحت الاحتلال.

وحذرت القيادة، من جديد من أنه لن يتحقق سلام أو أمن أو استقرار لأحد في المنطقة، دون إنهاء الاحتلال، ونيل الشعب الفلسطيني، حقوقه كاملة، كما تنص عليها قرارات الشرعية الدولية.

كما حذرت من أن محاولات تجاوز الشعب الفلسطيني وقيادته، المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، سيكون له تداعيات خطيرة، تتحمل الإدارة الأميركية، وسلطة الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية عنها.

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