دولي

بعد إطلاق صواريخ من القطاع.. غانتس يعقد مشاورات أمنية بمشاركة كوخافي

بعد إطلاق صواريخ من القطاع.. غانتس يعقد مشاورات أمنية بمشاركة كوخافي
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (القناة السابعة) الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن وزير الجيش، بيني غانتس، عقد مشاورات أمنية بمشاركة رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، بعد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، مساء اليوم.

وأضافت: في النهاية أصدر غانتس تعليمات للجيش الإسرائيلي والمسؤولين الأمنيين.

وأُطلقت عدة صواريخ، مساء اليوم الثلاثاء، من قطاع غزة، باتجاه مناطق الغلاف، ما أوقع عدداً من الإصابات في صفوف المستوطنين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في منطقة الجنوب، فالحديث عن إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة، حيث تمكنت القبة الحديدية من اعتراض واحدة.

ودوّت صفارات الإنذار، مساء اليوم في مستوطنات غلاف
 غزة، وفي المناطق المحاذية لأسدود وعسقلان، ومناطق أخرى من الغلاف.

أخبار ذات صلة

ليبرمان يسخر من نتنياهو: أنت تحتفل في البيت الأبيض وحماس تحتفل في أسدود وعسقلان

ليبرمان يسخر من نتنياهو: أنت تحتفل في البيت الأبيض وحماس تحتفل في أسدود وعسقلان

شاهد: توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل في البيت الأبيض

شاهد: توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل في البيت الأبيض

ترامب: أجريت محادثة مع ملك السعودية وأعتقد أن أشياء إيجابية ستحدث

ترامب: أجريت محادثة مع ملك السعودية وأعتقد أن أشياء إيجابية ستحدث

زعيم المعارضة في إسرائيل: نتنياهو لا ينوي التفاوض مع الفلسطينيين

زعيم المعارضة في إسرائيل: نتنياهو لا ينوي التفاوض مع الفلسطينيين

لن تصدقوا.. عدد الذين تزيد أعمارهم عن 100 عام تجاوز 80 ألفاً باليابان

لن تصدقوا.. عدد الذين تزيد أعمارهم عن 100 عام تجاوز 80 ألفاً باليابان

قرابة خمسة آلاف إصابة جديدة بفيرو (كورونا) في إسرائيل

قرابة خمسة آلاف إصابة جديدة بفيرو (كورونا) في إسرائيل

(كورونا).. أعلى زيادة يومية حول العالم بإجمالي 29.5مليون إصابة

(كورونا).. أعلى زيادة يومية حول العالم بإجمالي 29.5مليون إصابة

ماكرون يمدد مهلة تشكيل الحكومة اللبنانية وكتل تقاطع المشاورات

ماكرون يمدد مهلة تشكيل الحكومة اللبنانية وكتل تقاطع المشاورات

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34;: ارتفاع الوفيات بفيروس (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية إلى 253

"الخارجية": ارتفاع الوفيات بفيروس (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية إلى 253

&#34;الديمقراطية&#34;: مهرجان واشنطن إعلان حرب على قضيتنا ومصالح المنطقة وشعوبها

"الديمقراطية": مهرجان واشنطن إعلان حرب على قضيتنا ومصالح المنطقة وشعوبها

خلال لقاء مع القنصل المصري.. البرديني يؤكد خطورة التطبيع العربي مع الاحتلال

خلال لقاء مع القنصل المصري.. البرديني يؤكد خطورة التطبيع العربي مع الاحتلال

&#34;المقاومة الشعبية&#34;: لغتنا مع العدو لغة القوة ولن تنحني الهامات أو نتنازل

"المقاومة الشعبية": لغتنا مع العدو لغة القوة ولن تنحني الهامات أو نتنازل

&#34;النضال الشعبي&#34;: يوم أسود بتاريخ الأمتين العربية والإسلامية وطعنة مسمومة بخاصرة الشعوب العربية

"النضال الشعبي": يوم أسود بتاريخ الأمتين العربية والإسلامية وطعنة مسمومة بخاصرة الشعوب العربية

صور: هنية على رأس وفد من حماس يزور سفارة دولة فلسطين في لبنان

صور: هنية على رأس وفد من حماس يزور سفارة دولة فلسطين في لبنان

تظاهرة حاشدة وسط رام الله رفضاً للتطبيع

تظاهرة حاشدة وسط رام الله رفضاً للتطبيع

&#34;الشعبيّة&#34;: يومٌ أسود في تاريخ شعبنا وأمتنا وسقوط لنظامي الإمارات والبحرين الخائنين

"الشعبيّة": يومٌ أسود في تاريخ شعبنا وأمتنا وسقوط لنظامي الإمارات والبحرين الخائنين

منوعات

هجوم على مي العيدان بعد قيامها بالتنمر على سارة الكندري

هجوم على مي العيدان بعد قيامها بالتنمر على سارة الكندري

شاهد: قصة حب أحمد حلمي ومنى زكي بالتفاصيل الكاملة

شاهد: قصة حب أحمد حلمي ومنى زكي بالتفاصيل الكاملة

خطيبة أمير شاهين تتحدث لأول مرة عن حبهما وعلاقتها بشقيقته إلهام شاهين

خطيبة أمير شاهين تتحدث لأول مرة عن حبهما وعلاقتها بشقيقته إلهام شاهين

ريم البارودي تثير الجدل بتعليق عنصري على صورة احمد سعد بعد التجميل

ريم البارودي تثير الجدل بتعليق عنصري على صورة احمد سعد بعد التجميل

صدمة في قضية &#34;اغتصاب فيرمونت&#34;.. فيديو فاضح لابنة الفنانة نهى العمروسي

صدمة في قضية "اغتصاب فيرمونت".. فيديو فاضح لابنة الفنانة نهى العمروسي

شاهد: &#34;قمر&#34; تتعرض لهجوم شرس بعد عمليات التجميل.. وصورها &#34;بالمايوه&#34;

شاهد: "قمر" تتعرض لهجوم شرس بعد عمليات التجميل.. وصورها "بالمايوه"

ما حقيقة زواج أنغام للمرة الخامسة من الموسيقار هاني فرحات؟

ما حقيقة زواج أنغام للمرة الخامسة من الموسيقار هاني فرحات؟

صور: العائلة الملكية غير راضية عن صفقة هاري وميغان ماركل

صور: العائلة الملكية غير راضية عن صفقة هاري وميغان ماركل

شاهد: البساطة تبرز جمال أمينة جولشن الطبيعي

شاهد: البساطة تبرز جمال أمينة جولشن الطبيعي

شاهد: حفل زفاف ديانا كرزون ومعاذ العمري.. وهذه حقيقة استدعائه من الأمن

شاهد: حفل زفاف ديانا كرزون ومعاذ العمري.. وهذه حقيقة استدعائه من الأمن

عربي

قرقاش: الإمارات نجحت في وقف ضم 30% من أراضي الضفة الغربية

قرقاش: الإمارات نجحت في وقف ضم 30% من أراضي الضفة الغربية

عبد الله بن زايد: معاهدة السلام رسالة واضحة لتطوير التعاون بين أمريكا والإمارات

عبد الله بن زايد: معاهدة السلام رسالة واضحة لتطوير التعاون بين أمريكا والإمارات

اتحاد الشغل في تونس: نرفض التطبيع ونقف إلى جانب القضية الفلسطينية العادلة

اتحاد الشغل في تونس: نرفض التطبيع ونقف إلى جانب القضية الفلسطينية العادلة

الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع: سنتخذ خطوات لمقاومة قرار التطبيع مع إسرائيل

الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع: سنتخذ خطوات لمقاومة قرار التطبيع مع إسرائيل