بعد إطلاق صواريخ من القطاع.. غانتس يعقد مشاورات أمنية بمشاركة كوخافي

وأُطلقت عدة صواريخ، مساء اليوم الثلاثاء، من قطاع غزة، باتجاه مناطق الغلاف، ما أوقع عدداً من الإصابات في صفوف المستوطنين.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في منطقة الجنوب، فالحديث عن إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة، حيث تمكنت القبة الحديدية من اعتراض واحدة.



ودوّت صفارات الإنذار، مساء اليوم في مستوطنات غلاف

غزة، وفي المناطق المحاذية لأسدود وعسقلان، ومناطق أخرى من الغلاف.

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (القناة السابعة) الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن وزير الجيش، بيني غانتس، عقد مشاورات أمنية بمشاركة رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، بعد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، مساء اليوم.وأضافت: في النهاية أصدر غانتس تعليمات للجيش الإسرائيلي والمسؤولين الأمنيين.