شؤون فلسطينية

"المقاومة الشعبية": لغتنا مع العدو لغة القوة ولن تنحني الهامات أو نتنازل

"المقاومة الشعبية": لغتنا مع العدو لغة القوة ولن تنحني الهامات أو نتنازل
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، تصريحاً صحفياً، بشأن توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات.

وفيما يلي نص التصريح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

إن لغتنا مع هذا العدو هي لغة القوة، فلن تنحني الهامات، ولن نتنازل أو نتخلى عن فلسطين، مهما بلغت التضحيات، والتوقيع على اتفاقية التطبيع الخيانية، لاتمثل شعوبنا العربية والإسلامية، ولا تساوي الحبر الذي كتبت به، فلا يقيم شعبنا لها وزناً ولا قيمة.

التوقيع من جانب الإمارات والبحرين، سيظل يوما أسود، ووصمة عار في تاريخ العرب، ومدينة القدس ستظل عربية وأسلامية واجب علينا تحريرها، وإننا سندخل المسجد الأقصى مكبرين وفاتحين.

إن تهديدات الرئيس الامريكي، هي مهينة ومذلة بحق العرب والمسلمين، وإن حديثه عن وجود ست دول عربية أخرى ماضية في قطار التطبيع، لهو أمر يعبر عن مدى الهوان والانكسار الذي وصلت إليه أمتنا، ولغتنا مع هذا العدو هي لغة القوة، فلن تنحني الهامات، ولن نتنازل أو نتخلى عن فلسطين، مهما بلغت التضحيات.

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