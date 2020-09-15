عربي

المؤتمر العام للأحزاب العربية يدين توقيع البحرين والإمارات اتفاق سلام مع إسرائيل

المؤتمر العام للأحزاب العربية يدين توقيع البحرين والإمارات اتفاق سلام مع إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أصدر المؤتمر العام للأحزاب العربية، اليوم الثلاثاء، بياناً يندد بتوقيع البحرين والإمارات، اتفاق سلام مع إسرائيل

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة هنه:

توقفت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية أمام هذا اليومالمشؤوم الخامس عشر من أيلول لعام 2020، يوم توقيع اتفاق العار والاستسلام لمشيخات البحرين والإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزيري الخارجية وبحضور رئيس وزراء العدو نتنياهو ورعاية الرئيس الأميركي ترامب في البيت الأبيض لمنحه
انجازاً وهو على أبواب إجراء الانتخابات الرئاسية. وكذلك لخدمة نتنياهو وإنقاذه من الأزمة السياسية وملفات الفساد التي تلاحقه، والتظاهرات التي تدعو إلى إسقاطه ورحيله.

إن هذه الخيانة الموصوفة التي ترتكب بحق فلسطين وحقوق الأمة توازي جريمة النكبة، وهي حلقة من حلقات صفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، والسعي إلى خلق أحلاف لمواجهة إيران ومحور المقاومة وإسقاط ثوابت الصراع العربي الصهيوني لتأمين الحماية والشرعية للعدو، وحرف بوصلة الصراع عن اتجاهها الأساسي ، والتخلي الكامل عن فلسطين والاعتراف بالمحتل وشرعنة وجوده. 

فلم تمض أيام على إعلان مشيخة الإمارات عن قرارها توقيع اتفاق الاستسلام حتى هرولت مشيخة البحرين في تناغم واضح وسباق محموم نحو الخيانة، ما ينبئ أن العلاقات الصهيونية مع هذه الأنظمة العربية وغيرها والتي نمت في الظل منذ عشرات السنوات خرجت إلى العلن تلبية للإملاءات الأميركية في محاولة يائسة وبائسة لتثبيت وجود هذه الأنظمة التي بدأت تتآكل من الداخل.

إننا في المؤتمر العام للأحزاب العربية نعتبر ما يجري استسلاما
للمشروع الصهيوني، وتنفيذاً لسياسات الولايات المتحدة في المنطقة ولمشروع الشرق الأوسط الكبير، وعدواناً سافراً على القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. 

إن هذه الخطوات التطبيعية المذلة تعتبر عدواناً من الأنظمة الخائنة على شعوبها وثرواتها ومصيرها، وهو عدوان على حاضر ومستقبل الأمة جمعاء ،عدوان قائم على مبدأ (السلام مقابل الاستسلام) بما يجعل من احتلال فلسطين والجولان وبعض الأراضي اللبنانية "حقاً مشروعاً" للصهاينة، ما يشكل سابقة خطيرة موجهة ضد إرادة البحرينيين والإماراتيين وجميع أبناء الأمة الشرفاء.

إننا نؤكد موقفنا الواضح والذي عبرنا عنه في بيان سابق وهو إدانتنا لهذا القرار الذي اتخذه النظامان البحريني والاماراتي إدانة تامة. ونحيي الرفض الواسع والمباشر الذي عبر عنه شعب البحرين وأبناء الأمة كافة، وثقتنا بشعوبنا ثقة عبرت عنها مواقف وتضحيات كبيرة قدمتها لدعم محور المقاومة والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وإن شعب البحرين وشعوب المنطقة التي تواجه الظلم منذ سنوات عديدة قادرة على احباط مخططات هذه الأنظمة الحاكمة التي باعت نفسها للشيطان لتثبيت وجودها، أما الحق فلا يستطيع كائن من كان أن ينال منه أو يخفيه طالما أن هناك من يحمل راية المقاومة المنتصرة حتماً.

إن الأمانة العامة إذ تعلن عن إدانتها هذه الأنظمة المهرولة والمستسلمة والخائنة لشعوبها وأمتها، فإنها تدعو إلى عقد مؤتمر عربي دولي جامع يضم جميع هيئات ولجان مناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني ولجان المقاطعة لوضع استراتيجية مواجهة تساهم في وقف هذا المسار الخياني والتصدي له لإسقاطه.

أخبار ذات صلة

قرقاش: الإمارات نجحت في وقف ضم 30% من أراضي الضفة الغربية

قرقاش: الإمارات نجحت في وقف ضم 30% من أراضي الضفة الغربية

شاهد: قناة دبي تُغير شعارها وتضع كلمة دبي بالعبرية فوق العربية

شاهد: قناة دبي تُغير شعارها وتضع كلمة دبي بالعبرية فوق العربية

عبد الله بن زايد: معاهدة السلام رسالة واضحة لتطوير التعاون بين أمريكا والإمارات

عبد الله بن زايد: معاهدة السلام رسالة واضحة لتطوير التعاون بين أمريكا والإمارات

اتحاد الشغل في تونس: نرفض التطبيع ونقف إلى جانب القضية الفلسطينية العادلة

اتحاد الشغل في تونس: نرفض التطبيع ونقف إلى جانب القضية الفلسطينية العادلة

الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع: سنتخذ خطوات لمقاومة قرار التطبيع مع إسرائيل

الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع: سنتخذ خطوات لمقاومة قرار التطبيع مع إسرائيل

تقارير إسرائيلية: ثلاث دول عربية وباكستان سيوقعون اتفاقيات تطبيع مع تل أبيب

تقارير إسرائيلية: ثلاث دول عربية وباكستان سيوقعون اتفاقيات تطبيع مع تل أبيب

قطر: لن ننضم لجيراننا الخليجيين بالتطبيع مع إسرائيل

قطر: لن ننضم لجيراننا الخليجيين بالتطبيع مع إسرائيل

وزير الخارجية الإماراتي: أدعو القيادة الفلسطينية لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل

وزير الخارجية الإماراتي: أدعو القيادة الفلسطينية لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34;: ارتفاع الوفيات بفيروس (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية إلى 253

"الخارجية": ارتفاع الوفيات بفيروس (كورونا) بين الجاليات الفلسطينية إلى 253

&#34;الديمقراطية&#34;: مهرجان واشنطن إعلان حرب على قضيتنا ومصالح المنطقة وشعوبها

"الديمقراطية": مهرجان واشنطن إعلان حرب على قضيتنا ومصالح المنطقة وشعوبها

خلال لقاء مع القنصل المصري.. البرديني يؤكد خطورة التطبيع العربي مع الاحتلال

خلال لقاء مع القنصل المصري.. البرديني يؤكد خطورة التطبيع العربي مع الاحتلال

&#34;المقاومة الشعبية&#34;: لغتنا مع العدو لغة القوة ولن تنحني الهامات أو نتنازل

"المقاومة الشعبية": لغتنا مع العدو لغة القوة ولن تنحني الهامات أو نتنازل

&#34;النضال الشعبي&#34;: يوم أسود بتاريخ الأمتين العربية والإسلامية وطعنة مسمومة بخاصرة الشعوب العربية

"النضال الشعبي": يوم أسود بتاريخ الأمتين العربية والإسلامية وطعنة مسمومة بخاصرة الشعوب العربية

صور: هنية على رأس وفد من حماس يزور سفارة دولة فلسطين في لبنان

صور: هنية على رأس وفد من حماس يزور سفارة دولة فلسطين في لبنان

تظاهرة حاشدة وسط رام الله رفضاً للتطبيع

تظاهرة حاشدة وسط رام الله رفضاً للتطبيع

&#34;الشعبيّة&#34;: يومٌ أسود في تاريخ شعبنا وأمتنا وسقوط لنظامي الإمارات والبحرين الخائنين

"الشعبيّة": يومٌ أسود في تاريخ شعبنا وأمتنا وسقوط لنظامي الإمارات والبحرين الخائنين

منوعات

هجوم على مي العيدان بعد قيامها بالتنمر على سارة الكندري

هجوم على مي العيدان بعد قيامها بالتنمر على سارة الكندري

شاهد: قصة حب أحمد حلمي ومنى زكي بالتفاصيل الكاملة

شاهد: قصة حب أحمد حلمي ومنى زكي بالتفاصيل الكاملة

خطيبة أمير شاهين تتحدث لأول مرة عن حبهما وعلاقتها بشقيقته إلهام شاهين

خطيبة أمير شاهين تتحدث لأول مرة عن حبهما وعلاقتها بشقيقته إلهام شاهين

ريم البارودي تثير الجدل بتعليق عنصري على صورة احمد سعد بعد التجميل

ريم البارودي تثير الجدل بتعليق عنصري على صورة احمد سعد بعد التجميل

صدمة في قضية &#34;اغتصاب فيرمونت&#34;.. فيديو فاضح لابنة الفنانة نهى العمروسي

صدمة في قضية "اغتصاب فيرمونت".. فيديو فاضح لابنة الفنانة نهى العمروسي

شاهد: &#34;قمر&#34; تتعرض لهجوم شرس بعد عمليات التجميل.. وصورها &#34;بالمايوه&#34;

شاهد: "قمر" تتعرض لهجوم شرس بعد عمليات التجميل.. وصورها "بالمايوه"

ما حقيقة زواج أنغام للمرة الخامسة من الموسيقار هاني فرحات؟

ما حقيقة زواج أنغام للمرة الخامسة من الموسيقار هاني فرحات؟

صور: العائلة الملكية غير راضية عن صفقة هاري وميغان ماركل

صور: العائلة الملكية غير راضية عن صفقة هاري وميغان ماركل

شاهد: البساطة تبرز جمال أمينة جولشن الطبيعي

شاهد: البساطة تبرز جمال أمينة جولشن الطبيعي

شاهد: حفل زفاف ديانا كرزون ومعاذ العمري.. وهذه حقيقة استدعائه من الأمن

شاهد: حفل زفاف ديانا كرزون ومعاذ العمري.. وهذه حقيقة استدعائه من الأمن

عربي

قرقاش: الإمارات نجحت في وقف ضم 30% من أراضي الضفة الغربية

قرقاش: الإمارات نجحت في وقف ضم 30% من أراضي الضفة الغربية

عبد الله بن زايد: معاهدة السلام رسالة واضحة لتطوير التعاون بين أمريكا والإمارات

عبد الله بن زايد: معاهدة السلام رسالة واضحة لتطوير التعاون بين أمريكا والإمارات

اتحاد الشغل في تونس: نرفض التطبيع ونقف إلى جانب القضية الفلسطينية العادلة

اتحاد الشغل في تونس: نرفض التطبيع ونقف إلى جانب القضية الفلسطينية العادلة

الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع: سنتخذ خطوات لمقاومة قرار التطبيع مع إسرائيل

الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع: سنتخذ خطوات لمقاومة قرار التطبيع مع إسرائيل