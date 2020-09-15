شاهد قوة انفجار صاروخ غزة الذي سقط في أسدود
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو قصير، للحظة انفجار الصاروخ الذي انطلق مساء اليوم من قطاع غزة، باتجاه مناطق الغلاف.
وأدى سقوط الصاروخ وسط أسدود لانفجار كبير، وإصابات في صفوف المستوطنين، اضافة لتحطم في بعض المتاجر القريبة.
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قال في وقت سابق: إنه تم إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة، وتمكنت القبة الحديدية من اعتراض واحدة.
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الثلاثاء، مقطع فيديو قصير، للحظة انفجار الصاروخ الذي انطلق مساء اليوم من قطاع غزة، باتجاه مناطق الغلاف.
وأدى سقوط الصاروخ وسط أسدود لانفجار كبير، وإصابات في صفوف المستوطنين، اضافة لتحطم في بعض المتاجر القريبة.
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قال في وقت سابق: إنه تم إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة، وتمكنت القبة الحديدية من اعتراض واحدة.
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