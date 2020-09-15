صور.. هنية على رأس وفد من حماس يزور سفارة دولة فلسطين في لبنان
رام الله - دنيا الوطن
زار وفدٌ من قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، برئاسة رئيس المكتب السياسي، إسماعيل هنية سفارة دولة فلسطين في بيروت، وضم الوفد نائب رئيس الحركة الشيخ صالح العاروري، وعضو المكتب السياسي زاهر جبارين، وعضوي مكتب العلاقات العربية والإسلامية أسامة حمدان وعلي بركة، وممثل الحركة الدكتور أحمد عبد الهادي.
والتقى الوفد سفير دولة فلسطين أشرف دبّور وبحضور أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير في لبنان فتحي أبو العردات، وأعضاء قيادة الساحة منذر حمزة، واللواء صبحي أبو عرب واللواء منير المقدح وحسين فياض.
استعرض المجتمعون آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وخصوصاً الاجتماع الأخير للأمناء العامين للفصائل، وآخر الخطوات المتعلقة بترتيب البيت الفلسطيني، واتفاقات التطبيع التي سيتم توقيعها اليوم في واشنطن بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين من جهة والكيان الصهيوني الغاصب من جهة ثانية.
وثمّن المجتمعون عقد لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في بيروت ورام الله بالتزامن، وكل الخطوات اللاحقة في أطار ترتيب البيت الفلسطيني، وتكريس الوحدة الوطنية، لمواجهة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، وخصوصاً صفقة القرن ومشروع الضم، والتطبيع مع الكيان الصهيوني.
زار وفدٌ من قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، برئاسة رئيس المكتب السياسي، إسماعيل هنية سفارة دولة فلسطين في بيروت، وضم الوفد نائب رئيس الحركة الشيخ صالح العاروري، وعضو المكتب السياسي زاهر جبارين، وعضوي مكتب العلاقات العربية والإسلامية أسامة حمدان وعلي بركة، وممثل الحركة الدكتور أحمد عبد الهادي.
والتقى الوفد سفير دولة فلسطين أشرف دبّور وبحضور أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير في لبنان فتحي أبو العردات، وأعضاء قيادة الساحة منذر حمزة، واللواء صبحي أبو عرب واللواء منير المقدح وحسين فياض.
استعرض المجتمعون آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وخصوصاً الاجتماع الأخير للأمناء العامين للفصائل، وآخر الخطوات المتعلقة بترتيب البيت الفلسطيني، واتفاقات التطبيع التي سيتم توقيعها اليوم في واشنطن بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين من جهة والكيان الصهيوني الغاصب من جهة ثانية.
وثمّن المجتمعون عقد لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في بيروت ورام الله بالتزامن، وكل الخطوات اللاحقة في أطار ترتيب البيت الفلسطيني، وتكريس الوحدة الوطنية، لمواجهة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، وخصوصاً صفقة القرن ومشروع الضم، والتطبيع مع الكيان الصهيوني.
كما باركوا خطوة الإعلان عن إطلاق المقاومة الشعبية في الداخل والخارج في إطار الاتفاق على تشكيل قيادة وطنية موحدة، تشرف على المقاومة الشعبية في الضفة وغزة والشتات.
واستنكر المجتمعون اتفاقات التطبيع التي أقدمت عليها كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين مع الكيان الصهيوني برعاية اميركية، معتبرين هذه الخطوة طعنة في ظهر القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مؤكدين أن هذه الخطوات ستذهب إلى مزبلة التاريخ، وسيستمر شعبنا في نضاله وكفاحه حتى التحرير والعودة والاستقلال، مدعوماً من أبناء أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم.
وأكد المجتمعون على الدعوة التي أطلقها البيان التأسيسي للقيادة الوطنية الموحدة، والتي تم فيه توجيه جميع أبناء شعبنا لتنفيذ فعاليات وأنشطة شعبية وجماهيرية اليوم، احتجاجا واستنكاراً للاتفاقات المُذلّة التي سيتم توقيعها اليوم في واشنطن برعاية أميركية.
وأشادوا بالوحدة الوطنية القائمة في لبنان عبر عمل وطني موحّد من خلال إطار هيئة العمل الفلسطيني المشترك، مؤكدين على أهمية الموقف الفلسطيني الموحّد في لبنان في مواجهة التحديات التي تواجه الوجود الفلسطيني في لبنان، على كافة المستويات الأمنية والانسانية والمعيشية والقانونية، داعين الأشقاء في لبنان إلى منح اللاجئين الفلسطينيين الحقوق الانسانية والاجتماعية وتحسين أوضاعهم لتمكينهم من العيش بكرامة حتى يعودوا إلى أرضهم التي هُجّروا منها.
كما جرى اتصال أثناء الاجتماع بين الرئيس أبو مازن وهنية، أكدا فيه على أهمية الخطوات التي يتم تحقيقها على مستوى ترتيب البيت الفلسطيني، وتحقيق الوحدة الوطنية، وأبديا استعدادهما للقيام بكل ما يلزم لإنجاح مخرجات اجتماع الأمناء العامّين، وخصوصاً المسارات الثلاثة المتعلقة بالوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وتطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، واطلاق المقاومة الشعبية وتشكيل القيادة الوطنية الموحّدة.
واستنكر المجتمعون اتفاقات التطبيع التي أقدمت عليها كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين مع الكيان الصهيوني برعاية اميركية، معتبرين هذه الخطوة طعنة في ظهر القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مؤكدين أن هذه الخطوات ستذهب إلى مزبلة التاريخ، وسيستمر شعبنا في نضاله وكفاحه حتى التحرير والعودة والاستقلال، مدعوماً من أبناء أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم.
وأكد المجتمعون على الدعوة التي أطلقها البيان التأسيسي للقيادة الوطنية الموحدة، والتي تم فيه توجيه جميع أبناء شعبنا لتنفيذ فعاليات وأنشطة شعبية وجماهيرية اليوم، احتجاجا واستنكاراً للاتفاقات المُذلّة التي سيتم توقيعها اليوم في واشنطن برعاية أميركية.
وأشادوا بالوحدة الوطنية القائمة في لبنان عبر عمل وطني موحّد من خلال إطار هيئة العمل الفلسطيني المشترك، مؤكدين على أهمية الموقف الفلسطيني الموحّد في لبنان في مواجهة التحديات التي تواجه الوجود الفلسطيني في لبنان، على كافة المستويات الأمنية والانسانية والمعيشية والقانونية، داعين الأشقاء في لبنان إلى منح اللاجئين الفلسطينيين الحقوق الانسانية والاجتماعية وتحسين أوضاعهم لتمكينهم من العيش بكرامة حتى يعودوا إلى أرضهم التي هُجّروا منها.
كما جرى اتصال أثناء الاجتماع بين الرئيس أبو مازن وهنية، أكدا فيه على أهمية الخطوات التي يتم تحقيقها على مستوى ترتيب البيت الفلسطيني، وتحقيق الوحدة الوطنية، وأبديا استعدادهما للقيام بكل ما يلزم لإنجاح مخرجات اجتماع الأمناء العامّين، وخصوصاً المسارات الثلاثة المتعلقة بالوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وتطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، واطلاق المقاومة الشعبية وتشكيل القيادة الوطنية الموحّدة.
كما أدانا واستنكرا اتفاقات العار التي سيتم توقيعها اليوم بين دولة الامارات ودولة البحرين مع الكيان الصهيوني، واعتبرا أنّ هذه الاتفاقات وغيرها لن تثني شعبنا عن المُضي قدماً في تكريس وحدته، وتفعيل مقاومته بكل أشكالها حتى التحرير والعودة والاستقلال.
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