صور.. هنية على رأس وفد من حماس يزور سفارة دولة فلسطين في لبنان





كما أدانا واستنكرا اتفاقات العار التي سيتم توقيعها اليوم بين دولة الامارات ودولة البحرين مع الكيان الصهيوني، واعتبرا أنّ هذه الاتفاقات وغيرها لن تثني شعبنا عن المُضي قدماً في تكريس وحدته، وتفعيل مقاومته بكل أشكالها حتى التحرير والعودة والاستقلال.



كما باركوا خطوة الإعلان عن إطلاق المقاومة الشعبية في الداخل والخارج في إطار الاتفاق على تشكيل قيادة وطنية موحدة، تشرف على المقاومة الشعبية في الضفة وغزة والشتات.واستنكر المجتمعون اتفاقات التطبيع التي أقدمت عليها كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين مع الكيان الصهيوني برعاية اميركية، معتبرين هذه الخطوة طعنة في ظهر القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مؤكدين أن هذه الخطوات ستذهب إلى مزبلة التاريخ، وسيستمر شعبنا في نضاله وكفاحه حتى التحرير والعودة والاستقلال، مدعوماً من أبناء أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم.وأكد المجتمعون على الدعوة التي أطلقها البيان التأسيسي للقيادة الوطنية الموحدة، والتي تم فيه توجيه جميع أبناء شعبنا لتنفيذ فعاليات وأنشطة شعبية وجماهيرية اليوم، احتجاجا واستنكاراً للاتفاقات المُذلّة التي سيتم توقيعها اليوم في واشنطن برعاية أميركية.وأشادوا بالوحدة الوطنية القائمة في لبنان عبر عمل وطني موحّد من خلال إطار هيئة العمل الفلسطيني المشترك، مؤكدين على أهمية الموقف الفلسطيني الموحّد في لبنان في مواجهة التحديات التي تواجه الوجود الفلسطيني في لبنان، على كافة المستويات الأمنية والانسانية والمعيشية والقانونية، داعين الأشقاء في لبنان إلى منح اللاجئين الفلسطينيين الحقوق الانسانية والاجتماعية وتحسين أوضاعهم لتمكينهم من العيش بكرامة حتى يعودوا إلى أرضهم التي هُجّروا منها.كما جرى اتصال أثناء الاجتماع بين الرئيس أبو مازن وهنية، أكدا فيه على أهمية الخطوات التي يتم تحقيقها على مستوى ترتيب البيت الفلسطيني، وتحقيق الوحدة الوطنية، وأبديا استعدادهما للقيام بكل ما يلزم لإنجاح مخرجات اجتماع الأمناء العامّين، وخصوصاً المسارات الثلاثة المتعلقة بالوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وتطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، واطلاق المقاومة الشعبية وتشكيل القيادة الوطنية الموحّدة.