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شؤون فلسطينية

تظاهرة حاشدة وسط رام الله رفضاً للتطبيع

تظاهرة حاشدة وسط رام الله رفضاً للتطبيع
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
 شهدت مدينة رام الله مساء اليوم الثلاثاء تظاهرة حاشدة رفضا لسياسة التطبيع التي لجأت اليها بعض الدول العربية مع الاحتلال الإسرائيلي.

 وتأتي الفعالية الني نظمت وسط رام الله ضمن الفعاليات التي أقيمت في عدة مدن فلسطينية رفضًا للتطبيع، بالتزامن مع توقيع الإمارات والبحرين لاتفاق مع الاحتلال.

 وأكد المشاركون الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية واللافتات الرافضة للتطبيع، أن هرولة بعض الأنظمة وراء سراب السلام لن يغير في طبيعة العلاقة مع الاحتلال أو إخفاء الوجه القبيح له.

 وسبق المسيرة، مهرجان مركزي في ميدان المنارة أكد خلاله حسن يوسف القيادي في حركة حماس أنه لا خيار أمام الشعب الفلسطيني سوى الوحدة.

وشدد يوسف على أن المطبعين ومن خلفهم الولايات المتحدة والاحتلال سيفشلون في القفز عن القضية الفلسطينية، لأن الشعب سيبقى موحداً على قدسه ومشروعه الوطني حتى يندحر الاحتلال.

وطمأن يوسف الشعب الفلسطيني بأن الفصائل متفقة حتى انجاز الوحدة والمصالحة، وأن الجماهير العربية والإسلامية في خندق واحد حتى افشال كل المخططات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

من جانبه دعا رئيس نادي الأسير قدورة فارس أبناء شعبنا لمقاطعة بضائع الاحتلال وتكثيف المقاومة الشعبية، والانتصار للأسرى وللقيادة الفلسطينية.

  وأضاف: شعبنا سيسقط كل مؤامرات التطبيع كما أسقط مؤامرات أخرى، وانه لا يوجد فلسطينيا واحدا يتنازل عن الحقوق الفلسطينية، وستفشل كل مشاريع التصفية.

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