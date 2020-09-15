صالح رأفت: اتفاقات التطبيع جزء من "صفقة القرن"الهادفة إلى تصفية قضيتنا

صالح رأفت

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن اتفاقي التطبيع بين الامارات والبحرين ودولة الاحتلال، جزء لا يتجزأ من "صفقة القرن"، الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.



وقال رأفت: إن نتنياهو قال بوضوح إن السلام مقابل السلام وبأن اسرائيل قوية وهي التي عقدت بقوتها هذين الاتفاقين مع دولة الامارات والبحرين.



وأشار إلى أن ما جرى اليوم لن يكسر شعبنا الذي سيواصل نضاله وسيسقط هذين الاتفاقين كما اسقط صفقة القرن ومخطط الضم وكل المشاريع التصفوية التي تستهدف مشروعنا الوطني.



وأعرب رأفت عن ثقته بشعبي الامارات والبحرين وانها سيقفان ضد التطبيع، داعيا الاحزاب العربية للعمل المشترك مع شعبنا الفلسطيني لمواجهة التطبيع مع أي دولة عربية أخرى.