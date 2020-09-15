إغلاق مسجد الخضر الكبير في بيت لحم بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قررت مديرية أوقاف بيت لحم، مساء اليوم الثلاثاء، إغلاق المسجد الكبير في بلدة الخضر، جنوب المحافظة، بسبب تفشي وباء (كورونا).



وأفادت المديرية بأنه تقرر إغلاق المسجد حتى فجر السبت المقبل، بسبب اصابة إمامه وعدد من المصلين بالفيروس، مبينة أن هذا القرار يأتي لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي لحصر دائرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات، من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية والحد من انتشار الفيروس.