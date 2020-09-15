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قرقاش: الإمارات نجحت في وقف ضم 30% من أراضي الضفة الغربية

قرقاش: الإمارات نجحت في وقف ضم 30% من أراضي الضفة الغربية
جانت من توقيع اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش: إن "الإمارات نجحت في وقف ضم 30% من أراضي الضفة الغربية".

وأضاف في تصريحات أعقبت توقيع اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، أن الاتفاق سيقدم لنا فرصة لدعم أكبر للقضية الفلسطينية، وفق تعبيره.

وأكد الوزير الإماراتي، على ثبات موقف بلاده، تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، وفق ما نقلت قناة (العربية).

وأقيم اليوم في البيت الأبيض حفل توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل، برعاية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومشاركة مملكة البحرين.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الإسرائيلي، رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وعن الإمارات، وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد. 

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