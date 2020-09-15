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ليبرمان يسخر من نتنياهو: أنت تحتفل في البيت الأبيض وحماس تحتفل في أسدود وعسقلان

ليبرمان يسخر من نتنياهو: أنت تحتفل في البيت الأبيض وحماس تحتفل في أسدود وعسقلان
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم حزب (يسرائيل بيتنيو) أفيغدور ليبرمان
رام الله - دنيا الوطن
سخر زعيم حزب (يسرائيل بيتنيو) أفيغدور ليبرمان، من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب صواريخ قطاع غزة.

وقال ليبرمان عبر حسابه بموقع (تويتر): "بينما يحتفل بيبي نتنياهو في واشنطن، حماس تحتفل في أسدود وعسقلان"، في إشارة إلى أن نتنياهو غير قادر على وضع أي حل للتصرف مع قطاع غزة، واستمرار إطلاق الصواريخ باتجاه غلاف غزة.

يذكر أن صاروخين أطلقا مساء اليوم الثلاثاء، من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف، ما أدى لإصابة ستة إسرائيليين، وذلك بالتزامن مع مراسم توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، في البيت الأبيض.

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