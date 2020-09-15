أول تعليق من حماس على توقيع اتفاق السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل

توقيع اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات

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رام الله - دنيا الوطن

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء، على توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات العربية المتحدة والبحرين، وإسرائيل في البيت الأبيض.



وقالت الحركة على لسان المحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح صحفي: إن "الاتفاقات التطبيعية بين الإمارات والبحرين مع الكيان الصهيوني لا تساوي الحبر الذي كتبت به".



وأضافت: "شعبنا بإصراره على النضال حتى استرداد كامل حقوقه سيتعامل مع هذه الاتفاقات وكأنها لم تكن".



فيما قال الناطق باسم الحركة، عبد الطيف القانوع: إن اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال الصهيوني لن تمنحه أي شرعية على شبر واحد من أرضنا وشعبنا سيدوسها تحت أقدامه ويواصل نضاله ضد الاحتلال الصهيوني حتى التحرير.



وذكر القانوع: لن يلتفت شعبنا إلى اتفاقيات العار مع الاحتلال الصهيوني وكل محاولات شرعنة الاحتلال على أرضنا ستبوء بالفشل ولن يكتب لها النجاح



وتابع: سيواجه شعبنا اتفاقيات العار مع الاحتلال الصهيوني بالموقف الفلسطيني الموحد ضد التطبيع وتصعيد المقاومة بكل أشكالها مع الاحتلال.