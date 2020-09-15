شاهد: قناة دبي تغير شعارها وتضع كلمة دبي بالعبرية فوق العربية

رام الله - دنيا الوطنقامت قناة دبي الإمارتية، مساء اليوم الثلاثاء، وخلال مراسم توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، بتغير شعارها من خلال وضع كلمة دبي بالعبرية فوق الكلمة العربية.واعتاد المشاهد العربي أن يكون شعار القناة هو كلمة دبي، وفوقها Dubai الإنجليزية، ولكن تم إضافة الكلمة بلغة ثالثة هي العبرية.وبث تلفزيون دبي مراسم توقيع اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين.