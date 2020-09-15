تزامنًا مع مراسم توقيع اتفاق التطبيع.. إطلاق صواريخ من غزة باتجاه الغلاف وإصابة مستوطنين

رام الله - دنيا الوطنأطلق عدة صواريخ، مساء اليوم الثلاثاء، من قطاع غزة، باتجاه مناطق الغلاف، ما أوقع عدد من الإصابات في صفوف المستوطنين.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات في منطقة الجنوب، فالحديث عن إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة، حيث تمكنت القبة الحديدية من اعتراض واحدة.ودوّت صفارات الإنذار، مساء اليوم في مستوطنات غلاف غزة وفي المناطق المحاذية لأسدود وعسقلان ومناطق أخرى من الغلاف.وقالت القناة 13: إنه سمع دوي انفجارات في أسدود وعسقلان بعد إنطلاق صفارات الإنذار، فيما تم تفعيل منظومة القبة الحديدية.وأكد موقع (حدشوت حموت) أنه وقعت إصابتين جراء سقوط صواريخ قرب متجر في أسدود.وتزامن ذلك مع بدء مراسم توقيع اتفاق البحرين والإمارات مع إسرائيل في البيت الأبيض برعاية أمريكية.