شاهد: توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل في البيت الأبيض





وتابع في تصريحات خلال محادثات ثنائية مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قبيل توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل: "نريد أن نظهر لشعوبنا وللعالم أخبارا جيدة وهذا ما عملنا عليه منذ عقود، مشدداً على "أننا نريد أن نجلب الأمل لمنطقتنا".





وشدد على أن الاتفاق مع إسرائيل رسالة واضحة لتوطيد العلاقة مع أميركا وباقي الأمم.



