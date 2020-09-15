شاهد: توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل في البيت الأبيض
رام الله - دنيا الوطن
أقيمت في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مراسم توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، واتفاقية إعلان تأييد السلام بين المنامة وتل أبيب، برعاية الرئيس دونالد ترامب وبحضور أكثر من 700 ضيف من مختلف أنحاء العالم.
ووقع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد معاهدة السلام بين البلدين أمام الحشد الذي يضم دبلوماسيين من دول عدة.
وقال بن زايد: إن الإمارات سعيدة جدا ومحظوظة للعب دور في عملية السلام، مضيفاً: أن معاهدة السلام رسالة واضحة لتطوير التعاون بين الولايات المتحدة والإمارات.
أقيمت في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مراسم توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، واتفاقية إعلان تأييد السلام بين المنامة وتل أبيب، برعاية الرئيس دونالد ترامب وبحضور أكثر من 700 ضيف من مختلف أنحاء العالم.
ووقع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد معاهدة السلام بين البلدين أمام الحشد الذي يضم دبلوماسيين من دول عدة.
وقال بن زايد: إن الإمارات سعيدة جدا ومحظوظة للعب دور في عملية السلام، مضيفاً: أن معاهدة السلام رسالة واضحة لتطوير التعاون بين الولايات المتحدة والإمارات.
وتابع في تصريحات خلال محادثات ثنائية مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قبيل توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل: "نريد أن نظهر لشعوبنا وللعالم أخبارا جيدة وهذا ما عملنا عليه منذ عقود، مشدداً على "أننا نريد أن نجلب الأمل لمنطقتنا".
وشدد على أن الاتفاق مع إسرائيل رسالة واضحة لتوطيد العلاقة مع أميركا وباقي الأمم.
وشاركت البحرين في التوقيع على اتفاق السلام ممثلة بوزير خارجيتها عبد اللطيف الزياني، وذلك بعدما أعلنت قبل أيام توصلها إلى اتفاق مماثل مع إسرائيل.
ونال نتنياهو تفويضاً خاصاً من وزير الخارجية، غابي اشكنازي لتوقيع الاتفاقيتين، علماً بان هذا التوقيع هو من صلاحيات وزير الخارجية.
ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، تعتبر الاتفاقية مع دولة الإمارات اتفاقية سلام، وستصوت عليها حكومة الاحتلال، و(كنيست) لاحقاً لإقرارها.
أما بالنسبة للبحرين فأفيد أنه سيتم توقيع إعلان فقط معها تمهيدا لإنجاز اتفاقية تطبيع، لانه لم يكن هناك متسع من الوقت لصياغة نص الاتفاقية كاملا.
وقبل المراسم بساعة، التقي نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمناقشة عدة مسائل منها بيع طائرات "أف 35" للإمارات.
ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، تعتبر الاتفاقية مع دولة الإمارات اتفاقية سلام، وستصوت عليها حكومة الاحتلال، و(كنيست) لاحقاً لإقرارها.
أما بالنسبة للبحرين فأفيد أنه سيتم توقيع إعلان فقط معها تمهيدا لإنجاز اتفاقية تطبيع، لانه لم يكن هناك متسع من الوقت لصياغة نص الاتفاقية كاملا.
وقبل المراسم بساعة، التقي نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمناقشة عدة مسائل منها بيع طائرات "أف 35" للإمارات.
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