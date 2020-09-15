عبد الله بن زايد: معاهدة السلام رسالة واضحة لتطوير التعاون بين أمريكا والإمارات

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: إن معاهدة السلام رسالة واضحة لتطوير التعاون بين الولايات المتحدة والإمارات.



وأضاف في تصريحات خلال محادثات ثنائية مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قبيل توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل: "نريد أن نظهر لشعوبنا وللعالم أخبارا جيدة وهذا ما عملنا عليه منذ عقود، مشدداً على "أننا نريد أن نجلب الأمل لمنطقتنا".



وشدد على أن الاتفاق مع إسرائيل رسالة واضحة لتوطيد العلاقة مع أميركا وباقي الأمم.