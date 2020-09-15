ترامب: أجريت محادثة مع ملك السعودية وأعتقد أن أشياء إيجابية ستحدث

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أجرى محادثة مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.



وقال ترامب، "أعتقد أن أشياء إيجابية للغاية ستحدث، فنحن نجري محادثات مع 5-6 دول أخرى لتوقيع اتفاقيات سلام مع "إسرائيل".



وأضاف: "أعتقد أنه سيكون هناك المزيد من الدول والإعلانات في المستقبل القريب"، أرحب بالقادة من إسرائيل والإمارات والبحرين لتوقيع اتفاقات مهمة لم يظن أحد أنها ممكنة ودول ستنضم.