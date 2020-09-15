ترامب: أجريت محادثة مع ملك السعودية وأعتقد أن أشياء إيجابية ستحدث
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أجرى محادثة مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
وقال ترامب، "أعتقد أن أشياء إيجابية للغاية ستحدث، فنحن نجري محادثات مع 5-6 دول أخرى لتوقيع اتفاقيات سلام مع "إسرائيل".
وأضاف: "أعتقد أنه سيكون هناك المزيد من الدول والإعلانات في المستقبل القريب"، أرحب بالقادة من إسرائيل والإمارات والبحرين لتوقيع اتفاقات مهمة لم يظن أحد أنها ممكنة ودول ستنضم.
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أجرى محادثة مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
وقال ترامب، "أعتقد أن أشياء إيجابية للغاية ستحدث، فنحن نجري محادثات مع 5-6 دول أخرى لتوقيع اتفاقيات سلام مع "إسرائيل".
وأضاف: "أعتقد أنه سيكون هناك المزيد من الدول والإعلانات في المستقبل القريب"، أرحب بالقادة من إسرائيل والإمارات والبحرين لتوقيع اتفاقات مهمة لم يظن أحد أنها ممكنة ودول ستنضم.
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