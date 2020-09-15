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مباشر | بدء مراسم توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل

شؤون فلسطينية

قيادي بـ "الديمقراطية": التحالفات والشراكات مع الاحتلال لن تعود على شعوبنا العربية سوى بالكوارث

قيادي بـ "الديمقراطية": التحالفات والشراكات مع الاحتلال لن تعود على شعوبنا العربية سوى بالكوارث
رام الله - دنيا الوطن
نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، سلسلة وقفات احتجاجية بفرع غرب خانيونس والمواصي وعبسان الكبيرة وعبسان الجديدة ومنطقة البلد، تزامناً مع يوم الغضب الفلسطيني الذي أعلنت عنه القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، رفضاً وتنديداً بتوقيع اتفاقي التطبيع الإماراتي- البحريني الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء في العاصمة الأميركية.

واعتبر مسؤول الجبهة الديمقراطية بمحافظة خانيونس وعضو القيادة المركزية للجبهة، عصام معمر، أن توقيع اتفاق الإمارات - البحرين مع إسرائيل، ليس مجرد تطبيع بين طرفين بل هو عمل معادي للتطبيع ومعاكس له، فالطبيعة تتطلب مواجهة مشاريع الهيمنة للتحالف الأميركي- الإسرائيلي على مقدرات شعوبنا ومنعها من بناء مستقبلها ورسم مصيرها، وشطب القضية الوطنية لشعبنا، وفتح آفاق الهيمنة لدولة الاحتلال على منطقتنا.

وأشار معمر إلى أن التحالفات والشراكات مع دولة الاحتلال لن تعود على شعوبنا العربية سوى بالكوارث والنكبات، مؤكداً أن يوم الغضب الفلسطيني في الوطن والشتات هو رسالة للجميع أن ما عجزت عنه الجامعة العربية وبعض العواصم العربية في الإفصاح عن موقفها من التطبيع، يقوله شعبنا اليوم بكل أطيافه وقواه السياسية والمجتمعية.

وطالب معمر الأحزاب والقوى السياسية والفعاليات المجتمعية والثقافية العربية، والنواب في البرلمانات العربية لإعلاء صوتهم لمواجهة التطبيع والالتحاق بالتحالف الأميركي الإسرائيلي، وتجديد الوقوف إلى جانب شعبنا وقضيته وحقوقه الوطنية والقومية في تقرير المصير، وقيام الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.



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