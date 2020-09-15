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اتحاد الشغل في تونس: نرفض التطبيع ونقف إلى جانب القضية الفلسطينية العادلة

اتحاد الشغل في تونس: نرفض التطبيع ونقف إلى جانب القضية الفلسطينية العادلة
رام الله - دنيا الوطن
اكد امين عام مساعد في اتحاد الشغل في تونس محمد علي
البوغريدي عن موقف بلاده الرافض للتطبيع البحريني الاماراتي مع دولة الاحتلال والذي يخالف القوانين الدولية ومحاولة النيل من صمود شعبنا وامله وتطلعاته من اجل التحرير والعودة.

واضاف البوغديري ان الاتحاد العام التونسي اصدر بيان تضامنا مع شعبنا ضد التطبيع ويطالب نقابات واتحادات عمال البحرين المناضل من اجل الدفاع عن كرامة شعب البحرين واعلنه رفض التطبيع والوقوف الى جانب القضية الفلسطينية العادلة، مشيرا الى ان المظاهرات في تونس ستستمر للتنديد والاستنكار بهذا التطبيع.

ونوه البوغديري الى ان الاتحاد العام التونسي للشغل يسعى منذ سنوات للقيام بدوره من اجل التصدي للهرولة نحو التطبيع والتي يمكن ان يتجه اليها بعض العرب وان الاتحاد العام سيكون سدا منيعا من اجل ان تتخذ الحكومة التونسية موقفا واضحا وقرار يجرم ويندد التطبيع مع كيان يقتل ابناء شعبنا وعماله من خلال الضغط على البرلمان التونسي.

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