جامعة القدس المفتوحة ترسل رسائل لـ260 رئيس جامعة عربية تطالبها برفض التطبيع

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رام الله - دنيا الوطن

أرسلت جامعة القدس المفتوحة رسائل لـ 260 رئيس جامعة

عربية تخاطب فيها رؤساء هذه الجامعات وأكاديميين لحثهم على اتخاذ موقف من اتفاقات التطبيع العربية مع دولة الاحتلال.



وقال عضو المجلس لثوري لحركة فتح رئيس جامعة القدس المفتوحة يونس عمر إن ارسال هذه الرسائل هو إطلاق مقاومة فكرية وطنية عربية ضد مؤامرة ستمس الامن الامن القومي العربي في وقت يلتف فيه شعبنا في إطار القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية.



واعرب عمرو عن عن امله بوصول عدد كبير من الردود والمواقف ازاء هذه الرسائل من مختلف الجامعات العربية لما لذلك من دور مهم قي دعم القضية الفلسطينية.