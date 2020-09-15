الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع: سنتخذ خطوات لمقاومة قرار التطبيع مع إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

أكد أمين عام حزب التجمع الوحدوي، عضو الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع حسن المرزوقي دعم الشعب البحريني لفلسطين،

ومساندة كل من الجمعية والمبادرة الوطنية البحرينية المكونة من عدة جمعيات وأحزاب سياسية لقضيتنا.



واضاف المرزوقي أن هذه الجمعيات والأحزاب أصدرت بيانات موحدة أكدت على رفضها للتطبيع ، واجتمعت للاتفاق فيما بينها على تحديد الخطوات القادمة بالخصوص.



وأوضح أن توقف الفعاليات في البحرين جاء بسبب قرار من السلطة وهو حق دستوري منذ 2014 ، وانتشار فيروس (كورونا) والذي يمنع التجمعات، مشيرا إلى أن "بحرينيون ضد التطبيع" ساد مواقع التواصل الاجتماعي دعما من البحرينيين لشعبنا.