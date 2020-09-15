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شؤون فلسطينية

رياض منصور: العالم ما زال ملتفًا حول القضية الفلسطينية

رياض منصور: العالم ما زال ملتفًا حول القضية الفلسطينية
رياض منصور
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك رياض منصور، اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
للأمم المتحدة في نيويورك بأغلبية ساحقة قرارين بشأن "التبعات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل"، و"حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة لها تحولا كبيرا في الاجماع الدولي واشارة بأن العالم ما زال ملتفا حول القضية الفلسطينية.

وقال منصور ان للتصويت على القرارين دلالات سياسية هامة على ان فلسطين ليست معزولة وان المعزول حتى اللحظة هو ترامب وادارته مشيرا الى ان هذا التصويت هو اول اختبار للجمعية والاجماع العالمي بعد اعلان ترامب لخطة صفقة القرن 
في الثامن والعشرين من يناير بالماضي وقبل التوقيع على اتفاقات التطبيع الاماراتية والبحرينية مع الاحتلال في واشنطن اليوم.

واوضح ان التصويت على القرارات جاء بزيادة عن العام الماضي بمعدل صوتين الى ثلاثة مع امتناع امريكا واستراليا وكندا من اصل 54 دولة أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، موضحا ان ذلك يؤكد عل الالتفاف العالمي حول قضيتنا الفلسطينية والالتزام بالقانون الدولي الذي يؤكد على ضرورة انهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية المحتلة وتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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