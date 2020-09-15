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مباشر | بدء مراسم توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل

شؤون فلسطينية

"العربية الفلسطينية": التطبيع المجاني هدفه تحويل دولة الاحتلال لمحور الشرق الأوسط الجديد

"العربية الفلسطينية": التطبيع المجاني هدفه تحويل دولة الاحتلال لمحور الشرق الأوسط الجديد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وصفت الجبهة العربية الفلسطينية الاتفاق بين الإمارات والبحرين وإسرائيل أنه فصل جديد من فصول المؤامرة على حقوقنا الوطنية المشروعة خلال مسيرة ثورتنا الفلسطينية، وكسر الإجماع العربي وانهيار لمنظومة الأمن القومي العربي التي لطالما دافعت أمتنا من أجلها ملايين الشهداء.

وتابعت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذا الإعلان التطبيعي المجاني جاء ليكشف الوجه الاستعماري للمشروع الصهيوامريكي لـ (صفقة القرن) التي تكرس حالة التشتت والتفتت في المنطقة، وضرب مفاهيم التضامن العربي والقضايا العربية المشتركة، من خلال نشر الخوف والقتل والرعب في كل مكان من جسد أمتنا المجيدة، هو قلب حقيقي لمفهوم الأرض مقابل السلام وتجسيد للمشروع التوسعي الاستعماري الذي تقوم عليه الإدارة الامريكية بتحويل دولة الاحتلال الى محور الشرق الأوسط الجديد.

وأضافت الجبهة: أن التوقيع على هذا التطبيع اليوم في الذكرى الـ 38 على مجزرة "صبرة وشاتيلا" لهو مباركة للاحتلال على جرائمه بحق شعبنا الذي راح ضحيتها الالاف الشهداء من أبناء شعبنا الفلسطيني واللبناني لتبقى شاهدة على جرائم الاحتلال وفاشيته وعنصريته التي يمارسها على كل ما هو عربي وفلسطيني.

كما يستمر في تهويده لمدينة القدس وللمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي بالخليل ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وزج شبابنا وأطفالنا في السجون بذرائع واهية كما ويواصل عملية الضم والتوسع الاستيطاني مدعوماً من ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب التي كشفت بشكل واضح عن صهيونيتها واصطفافها بمواقفها واجراءاتها التي خالفت بها قواعد القانون الدولي وتجاوزت الحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني .

وأكدت الجبهة أن المعركة مع الاحتلال طويلة وهي تحتاج منا إلى تهيئة النفس وتمتين جبهتنا الداخلية مما يتطلب وضع كافة مخرجات اجتماع الأمناء العامون في كافة القضايا موضع التنفيذ  ، والإسراع في تحقيق الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام البغيض الذي ذاق منه شعبنا الامرين فشعبنا لم يعد يستطيع تحمل أعباء واوزار التفرد بالقرار الوطني من أي طرف من الأطراف ، خصوصاً في ظل التطورات والمتغيرات التي طرأت على منطقتنا العربية والتي تعكس نفسها على قضيتنا الوطنية، مؤكدين أن بقاء الانقسام هو تنكر لدماء الشهداء ولعذابات الجرحى وأنات الأسرى وتشويه للتاريخ المليء بالتضحيات الذي كتبه شعبنا بالدماء الطاهرة .

ودعت الجبهة أبناء شعبنا الفلسطيني بكافة أماكن تواجده بالالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا ، والالتزام بما يصدر عن القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية التي اللبنة الأولى لمشروع المواجهة الشاملة مع الاحتلال ، ومطالبة جماهير شعبنا برفع اعلام فلسطين خفاقة في مختلف الشوارع والازقة والمدن والمخيمات تعبيرا عن رفضنا لهذا للتطبيع المجاني مع الاحتلال .

كما وتثمن الجبهة كافة المواقف الرسمية والحزبية والشعبية العربية والدولية الرافضة للتطبيع مع الاحتلال داعيا الجميع للتكاثف ورص الصفوف، ونبذ كل المطبعين والمتساوقين مع الاحتلال ومشاريعه، وتحويل هذا الرفض لموضع التنفيذ عبر تسخير كافة الطاقات لخدمة القضية الفلسطينية القضية المركزية للأمة، ومواصلة دعمهم لصمود الشعب الفلسطيني في خندق الدفاع الامامي من معركة الأمة، دفاعا عن حقوقه وكرامة امته .

ودعت الجبهة الشعبين الاماراتي والبحريني برفض التطبيع ومحاربته وعدم التعامل بكافة الطرق مع الاحتلال واعوانه المطبعين ، كما تناشد الجبهة كافة الاحرار ومناصري القضية الفلسطينية بالتظاهر امام السفارات والممثليات الامريكية والاماراتية والبحرينية وسفارات الاحتلال برفع اعلام فلسطين رفضاً للتطبيع والظلم التاريخي الذي يلحق بشعبنا الفلسطيني .

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