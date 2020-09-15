سمارة: هرولة دول عربية للتطبيع مع إسرائيل مؤامرة على القضية الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر عضو المجلس الاستشاري لحركة فتح عدنان سمارة

هرولة الدول العربية للتطبيع مع الاحتلال مؤامرة على القضية الفلسطينية وتنفيذا لصفقة القرن التي اعلنها ترامب بداية العام الجاري.



وقال سمارة لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الثلاثاء، اننا نتعجب من التطبيع العربي مع العدو كون هذه الدول ليست بحاجة الى هذا التطبيع المخزي والى هذه العلاقات مشيرا الى واشنطن اوهمت قادة هذه الدول بانهم في خطر ان لم يوقعوا الاتفاقات مع الاحتلال.



واعرب عن امله بأن تتحول هذه المؤامرات التي تقودها واشنطن وتنفذها اسرائيل وبعض الدول العربية الى عزيمة لشعبنا من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية والاتفاق على برنامج سياسي وتوحيد الصف الوطني للوقوف امام هذه المؤامرة التي تستهدف وجودنا.