القدومي: نثمن موقف شعوب وبرلمانات الدول الرافضة لسياسات حكوماتها المؤيدة للتطبيع

نجيب القدومي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن عضو المجلس الوطني نجيب القدومي، أن الرايات

الفلسطينية سترفع اليوم في مخيمات الشتات رفضا للتطبيع، كما سترفع الرايات السوداء وستقرع أجراس الكنائس يوم الجمعة المقبل تضامنا مع عائلات الشهداء والأسرى ، مضيفا أن السابع عشر من الشهر الجاري سيشهد إحياء ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا في كل المخيمات.



وثمن القدومي، دور الشعوب والبرلمانات العربية في رفضها لسياسة حكوماتها والتي تؤيد التطبيع مع الاحتلال، مضيفا أن شعبنا سيبقى متمسك ومتوحد خلف إرادة وصمود قيادته امام كل هذه المؤامرات.