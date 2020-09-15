بتوجيهات من الرئيس عباس.. تقديم جهاز متطور لفحص الشبكية لمستشفى العيون بالقدس

جهاز Clarus 700

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مكتب رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عن تقديم جهاز لتشخيص أمراض الشبكية لمستشفى سانت جون للعيون في القدس، بتكلفة 140 ألف دولار، بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، دعما لصمود مؤسسات القدس.



ويعتبر جهاز "Clarus 700" الأول من نوعه في فلسطين، وهو أحدث جهاز في العالم لتصوير وتشخيص أمراض الشبكية حيث يتميز بتصوير شبكية العين بزاوية كبيرة تصل الى 200 درجة، مما يساعد على تشخيص دقيق لجميع جوانب شبكية العين والأوعية الدموية الدقيقة في العين.