اشتية يستقبل منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالشرق الأوسط لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية









رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط جيمي ماكغولدريك، لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية في فلسطين.وثمن اشتية جهود ماكغولدريك خلال فترة عمله في حشد الدعم والعمل الإنساني من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية لأهلنا في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، متمنيا له التوفيق في حياته العملية والشخصية.