انطلاق حملة تزيين مدينة سلفيت بالعلم الفلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت حركة فتح إقليم سلفيت وبلدية سلفيت وبالشراكة مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، حملة لتزيين شوارع المدينة بالعلم الفلسطيني، وذلك التزاماً بقرار اللجنة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية رفضاً للتطبيع الإماراتي والبحريني مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.



وأكد أمين سر حركة فتح إقليم سلفيت عبد الستار عواد أن السلام الشامل والعادل والدائم يتحقق فقط بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين وعاصمتها القدس، ونيل شعبنا كافة حقوقه المشروعة.



وأضاف أن جماهير محافظة سلفيت تقف خلف القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، لمواجهة هذا الاتفاق وكافة المؤامرات والمشاريع التي تنتقص من حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال وتقرير المصير.



بدوره، قال رئيس بلدية سلفيت عبد الكريم زبيدي إن "الشعوب العربية والمسلمة والصديقة في العالم لن تقبل علاقة طبيعية مع دولة كإسرائيل وهي تسفك الدماء، وتستولي على أراضي وحقوق شعب تقوم بمحاصرته وتجويعه وإفقاره، بحرمانه من حريته وسلب ثرواته".



من ناحيته، أشار ممثل المجلس الأعلى للشباب والرياضة أحمد حسين إلى أن هذا النشاط يُعبر عن الرفض لأي نوع من أنواع التطبيع العربي مع الاحتلال قبل حل القضية الفلسطينية.