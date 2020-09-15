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دولي

زعيم المعارضة في إسرائيل: نتنياهو لا ينوي التفاوض مع الفلسطينيين

زعيم المعارضة في إسرائيل: نتنياهو لا ينوي التفاوض مع الفلسطينيين
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد
رام الله - دنيا الوطن
أكد زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد أن "لا نية" لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإجراء محادثات سلام مع الفلسطينيين، وذلك قبل ساعات من توقيع إسرائيل اتفاقيتين تاريخيتين لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين.

ووفق قناة (i24 NEWS) فقد رحب لابيد باتفاقيتي تطبيع العلاقات مع الدولتين الخليجيتين، لكنه شدد على وجوب بدء مفاوضات سلام مع الفلسطينيين.

وقال لابيد: "تقول الحكومة الحالية إننا أبرمنا اتفاقيات مع دول سنية معتدلة من دون دفع ثمن هذا التفاوض للفلسطينيين"، وأضاف أن "هذا ليس ثمنا، إنها مصلحة إسرائيلية". 

وانتقد لابيد موقف الفلسطينيين معتبرا أنه لم يعد بإمكانهم "البقاء في أماكنهم وانتظار أن يعمل العالم العربي والمجتمع الدولي نيابة عنهم".

وأضاف: "يجب أن يكونوا سباقين ويتوقفوا عن لعب دور الضحية"، مبينا أن الفلسطينيين لن يحصلوا على كل مطالبهم لأن ذلك "غير واقعي".

وأضاف لابيد: "أقولها بصراحة، يجب أن نمضي قدما ونتباحث مع الفلسطينيين على أساس حل الدولتين لكن هذه الحكومة ليس لديها نية للتفاوض".

واتهم زعيم المعارضة حكومة نتنياهو بأنها "لا تنوي مناقشة أي شيء مع الفلسطينيين"، خاصة وأن كثير من الناخبين الإسرائيليين المؤيدين لنتنياهو يعارضون إقامة دولة فلسطينية.

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