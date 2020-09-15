حمار يعض مجندة إسرائيلية في قاعدة عسكرية

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رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (0404): إن مجندة إسرائيلية أصيبت مساء اليوم الثلاثاء، بجروح طفيفة بعدما عضها حمار في قاعدة مدرسة المشاة.



وأوضح الموقع الإسرائيلي، أن الحمار كان يتجول في القاعدة وانتزع سترة إحدى المجندات ثم طاردها وعضها في ساقها وأردافها.



وأكد الموقع أن المجندة تلقت على الفور العلاج في القاعدة وتم طرد الحمار خارجها.