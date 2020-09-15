الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه لا مشكلة لديه في تزويد دولة الإمارات العربية المتحدة، بمقاتلات إف 35.



وفي مقابلة مع شبكة (فوكس نيوز) ذكر ترامب "الفلسطينيون يريدون التوصل لاتفاق مع إسرائيل لكنهم لا يعلنون ذلك، لكن في النهاية سيلتحقون بالركب لأن كل من يدعمهم بالمال سيوقع اتفاقات مع إسرائيل".



وشدد ترامب، على أهمية عقد اتفاقات السلام مع إسرائيل والعرب، وقال: لقد أنجزنا اتفاقاً عظيماً للسلام بين الإمارات وإسرائيل.



وتابع: الكثير من الدول ستلحق باتفاق السلام مع إسرائيل قريبًا.



وفي سياق آخر، قال الرئيس الأمريكي: إن اتفاق أوباما مع إيران مريع ولن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي فإسرائيل كان يمكن أن تختفي بسبب هذا الاتفاق، مشيرًا إلى أن إيران تُريد هي الأخرى اتفاق يُخرجها من العزلة.